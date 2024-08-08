Остановка работы КПП на границе с РФ: в Минреинтеграции рассказали, как можно вернуться в Украину
В связи с российскими обстрелами работа гуманитарного коридора "Колотыловка – Покровка" в Сумской области приостановлена, для выезда с захваченных территорий продолжает работать коридор "Мокраны – Доманово" через белорусско-украинскую границу на Волыни., сообщает Укринформ.
Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска "Колотыловка - Покровка", то езжайте через республику Беларусь. Если нужно, обращайтесь в Минреинтеграции по номеру 1548, мы поможем", - добавила вице-премьер.