Остановка работы КПП на границе с РФ: в Минреинтеграции рассказали, как можно вернуться в Украину

В связи с российскими обстрелами работа гуманитарного коридора "Колотыловка – Покровка" в Сумской области приостановлена, для выезда с захваченных территорий продолжает работать коридор "Мокраны – Доманово" через белорусско-украинскую границу на Волыни.﻿, сообщает Укринформ.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.