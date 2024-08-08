Зупинка роботи КПП на кордоні з РФ: в Мінреінтеграції розповіли, як можна повернутись в Україну

У зв'язку з російськими обстрілами робота гуманітарного коридору "Колотилівка – Покровка" в Сумській області призупинена, для виїзду із захоплених територій продовжує працювати коридор "Мокрани – Доманове" через білорусько-український кордон на Волині.﻿, повідомляє Укрінформ.

П﻿ро це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.