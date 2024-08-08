В Украине активно открываются новые магазины, рынки теряют популярность

В Украине открылось 720 новых магазинов розничной торговли, закрылось – 233 с начала 2024 года. Об этом заявил глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, сообщает Лига.Бизнес.

Прирост количества работающих магазинов составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы Ассоциации, характерной тенденцией ритейла является активное открытие новых магазинов в поселках и селах, а также падение популярности традиционных базаров.

Всего в Украине работают 19 488 магазинов розничной торговли: "это те супермаркеты и магазины, в которые украинцы ходят каждый день", — уточнил Жук.

Негативно на работу ритейла влияют частые воздушные тревоги, при которых магазины должны прекращать работу, и перебои с электроэнергией.

Оборот розничных магазинов составил 1,5 трлн грн в 2023 году, что на 30% больше показателя предыдущего года.

В июне супермаркеты сократили ассортимент товаров с ограниченным сроком годности, а также резко увеличили возврат молочной продукции производителям из-за блекаутов.