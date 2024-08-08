В Україні активно відкриваються нові магазини, ринки втрачають популярність

В Україні відкрилося 720 нових магазинів роздрібної торгівлі, закрилося – 233 з початку 2024 року. Про це заявив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, повідомляє ЛігаБізнес.

Приріст кількості магазинів, що працюють, становив 2% проти аналогічного періоду минулого року.

За словами голови Асоціації, характерною тенденцією ритейлу є активне відкриття нових магазинів у селищах та селах, а також падіння популярності традиційних базарів.

Загалом в Україні працюють 19 488 магазинів роздрібної торгівлі: "це супермаркети та магазини, в які українці ходять щодня", — уточнив Жук.

Негативно на роботу ритейлу впливають повітряні тривоги, під час яких магазини повинні припиняти роботу, та перебої з електроенергією.

Оборот роздрібних магазинів становив 1,5 трлн грн у 2023 році, що на 30% більше за показник попереднього року.

У червні супермаркети скоротили асортимент товарів з обмеженим терміном придатності, а також різко збільшили повернення молочної продукції виробникам через блекаути.