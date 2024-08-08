Лукашенко поразмышлял о последствиях краха России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко завил, что если в войне против Украины упадет страна-агрессор Россия, то якобы в эту ситуацию будут втянуты все страны СНГ, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет белорусское госиздание Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНД

Он призвал участников к единству и сотрудничеству.

"Может сложиться ситуация так, что любое из нас – государство – без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия – мы в эту воронку все будем втянуты".

"В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО (так россияне и Лукашенко называют российскую войну против Украины – ред.) в Украине, что многие – и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, – начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые (думают – ред.): "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого".

Он вспомним российскую войну против Украины и пожаловался, что из-за этого некоторые страны пытаются уйти от "созданного в советские времена тренда развития", чтобы не подпасть под санкции, как подпала Россия за свою агрессию.

Лукашенко отметил, что никто не знает, что будет "завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью".