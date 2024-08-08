Лукашенко порозмірковував про наслідки краху Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко завив, що якщо у війні проти України впаде країна-агресор Росія, то нібито в цю ситуацію будуть втягнуті всі країни СНД, повідомляє Українська правда.

Про це пише білоруське держвидання Белта з посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з учасниками засідання Ради міністрів внутрішніх справ держав – учасниць СНД.

Він закликав учасників до єдності та співпраці.

"Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас – держава – без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться окремо. Але якщо впаде Росія – ми в цю вирву всі будемо втягнуті".

Він пригадав російську війну проти України і поскаржився, що через це деякі країни намагаються відійти від "створеного за радянських часів тренду розвитку", щоб не підпасти під санкції, як підпала Росія за свою агресію.

"Останнім часом склалася така ситуація, зокрема й у зв'язку з проведенням СВО (так Росія і Лукашенко називають російську війну проти України – ред.) в Україні, що багато хто – і керівники, і силовики, чого бути категорично не повинно, – почали якусь для себе вигоду в цьому шукати. Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема йдучи від загального нашого, створеного за радянських часів, тренду розвитку. Деякі (думають – ред.): "Подалі від Росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього".

Лукашенко зазначив, що ніхто не знає, що буде "завтра з нами, з нашими державами, і чи не доведеться до тієї ж Росії звернутися по допомогу".