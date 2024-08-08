В Курской области заявили о массовой кибератаке на интернет-ресурсы
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массовой кибератаке. Многие российские сервисы вышли из строя и не работают. Об этом сообщают власти Курской области, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаки. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что сейчас над проблемой работают специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи и "прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов Администрации Курской области".
Вместе с тем, есть ли при этом проблемы у гражданских граждан, пока не сообщается.