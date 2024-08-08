На Сумщине в результате авиаудара РФ погибли два брата, среди них – несовершеннолетний

В Сумской области в результате российского авиаудара погибли два брата, один из которых малолетний, сообщает Левый берег.

Как заявили в Сумской областной прокуратуре, сегодня, 8 августа, около 11:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудара по гражданской инфраструктуре Юнаковской общины Сумского района.

В результате атаки оккупантов 6-летний и 23-летний родные братья погибли.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).