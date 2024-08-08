Государство предоставит шести тысячам украинцев грантов на 1,5 млрд

В этом году победителями программы "Собственное дело" стали более 6 тысяч украинцев, в их бизнес государство инвестирует 1,5 млрд грн.﻿ Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает Экономическая правда.

В пресс-службе министерства также отметили, по итогам четырнадцатой волны определены еще 334 победителя программы. Они получат гранты на начало или развитие бизнеса на 80 млн. грн.

Среди получателей микрогрантов четырнадцатой волны 54% женщин, 34% мужчин и 12% юридических лиц.

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители четырнадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 110 человек;

временное размещение и организация питания – 46 человек;

перерабатывающая промышленность – 42 человека.

Напомним, по грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.