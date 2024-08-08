Посол рассказал, сколько украинских беженцев находится в Израиле

В Израиле находятся 12-13 тысяч украинских беженцев. От украинцев не поступало обращений об эвакуации из Израиля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука во время брифинга.

"С начала войны до вторжения ХАМАСа из Сектора Газа в Израиль количество наших граждан, искавших временного убежища, доходило до 20-25 тысяч. В разное время было разное (количество, - ред.), но даже в начале и еще до теракта в Израиле граждане понимали, что Израиль не предоставляет полноценный статус беженца, не предоставляет жилье или другое финансовое обеспечение", - сказал он.

Дипломат напомнил, что посольство Украины смогло договориться, чтобы Израиль продлив туристические визы украинцам, а также предоставлялось право на работу, что давало возможность беженцам содержать себя.

"Сейчас можно говорить примерно о 12-13 тысячах человек, которые остались. Они трудоустроены, имеют здесь, как правило, родственников или близких друзей. Никто просто так сюда не едет. И еще, что нам удалось добиться, это медицинское страхование к определенной категории граждан пожилого возраста, оплачиваемого правительством Израиля", - отметил Корнийчук.

По словам посла Украины, пока обращений от украинцев по поводу эвакуации из Израиля не было.

"После большого теракта 7 октября мы проводили эвакуацию наших граждан. Но тогда ситуация существенно отличалась, и эвакуация заключалась в том, что мы заказывали чартеры и люди платили себестоимость билета. Тогда, когда стоимость в общей продаже доходила до 2 тысяч евро в один конец, мы обеспечивали 300-350 евро для возвращения в Украину. А в этот раз я не вижу необходимости. К нам обращений граждан как таковых не было по эвакуации", - добавил он.

Позиция Израиля по Украине

Следует отметить, что Израиль занимает нейтральную позицию по войне России против Украины. Тель-Авив заявлял, что поддерживает территориальную целостность Украины.

В начале полномасштабной войны Украина предлагала Израилю выступить посредником. Однако израильские власти не дали официального согласия на это. С октября 2023 года Израиль подвергся атаке со стороны боевиков ХАМАС и сосредоточился на военной операции в Секторе Газа.

Также в июне 2024 года СМИ сообщили, что Украина, США и Израиль ведут переговоры о возможной передаче Украине израильских установок Patriot. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что соответствующее решение еще не принято.