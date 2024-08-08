Foreign Affairs проанализировал, сможет ли Украина начать наступление в следующем году

В конце 2023 года российские военные получили возможность по-настоящему изменить ход войны в Украине. Сухопутные войска Украины истощились во время контрнаступления на юге страны. Украина потеряла большое количество боеприпасов и ракет перехватчиков к системам ПВО и пыталась пополнить запасы на своих позициях, сообщает Зеркало недели.

Но за последние полгода Россия не смогла воспользоваться этими возможностями. Она нанесла воздушные и ракетные удары по украинской электросети, резко уменьшив способность страны производить электроэнергию и атаковала гражданское население. Однако российским сухопутным войскам удалось захватить лишь небольшие участки территории, пишет Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке.

Российские войска продолжают наступать на нескольких фронтах, но даже самые большие и боеспособные военные формирования не могут продолжать наступление вечно. После потери такого большого количества войск окно возможностей для России может скоро закрыться, считает Райан.

Россия наступает уже более полугода и, вероятно, сможет поддерживать нынешний темп еще месяц или два. Военные, вероятно, смогут проводить некоторые наземные и воздушные атаки и после этого, но в гораздо меньшем объеме. Это значит, что Украина должна начать планировать, как лучше использовать будущее ослабление России.

Сделать это будет нелегко. Но Украина может внимательно изучать поле боя в поисках признаков слабости России. Она может сотрудничать с НАТО для обучения и подготовки к новым наступательным операциям. И она может разработать новую концепцию победы — такую, которая сделает военное положение России действительно несостоятельным.

Райан отмечает, что сухопутные войска, которые Украина использовала на юге, не получили достаточного количества коллективных учений высокого уровня перед контрнаступлениями 2023 года, и почти не имели опыта одновременных операций на уровне батальонов или бригад. Самые опытные подразделения остались на востоке Украины, и просто не хватило времени на создание и подготовку новых бригад, которые были бы высококомпетентными в проведении одновременных общевоенных операций высшего уровня.

Чтобы иметь шанс на успешные наступательные операции в 2025 году, Украине придется устранить этот недостаток. Частично это потребует поддержки со стороны США и партнеров по НАТО, особенно когда речь идет о подготовке лидеров и планировщиков более высокого уровня. Но Киев может взять на себя инициативу по обеспечению лучшей подготовки новобранцев на базовом уровне.

Сейчас Украина наносит удары по трем ключевым целям: российской нефтяной промышленности; стандартным военным объектам, таким как аэродромы, штабы, резервы войск, системы ПВО и логистические узлы; Крыму и Черноморскому флоту России. В течение следующих нескольких месяцев Украине придется принимать сложные решения о том, как расставить приоритеты в отношении этих целей и сколько оружия держать в резерве.

"Киев может решить начать боевые действия на нескольких направлениях, чтобы создать неопределенность относительно места сосредоточения своих основных усилий или выяснить, какое направление наиболее уязвимо. Успешное контрнаступление в любой точке потребует предварительных длительных ударных операций, большого количества разведывательных данных и запасов оружия" , — добавляет генерал-майор австралийской армии в отставке.

Кроме того, чтобы добиться успеха, Украина должна напомнить своим партнерам, что войну невозможно закончить, пока Путин верит, что может победить.

Ранее аналитики Royal United Services Institute (RUSI) заявили, что еще одно контрнаступление ВСУ сейчас было бы неудачным дублем. Ведь сейчас ВСУ в положении, когда 14 подразделениям армии все еще не хватает вооружения, также продолжается блокирование использования некоторых его видов.