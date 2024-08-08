Зеленский трижды за сутки заслушал доклады Сырского о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже трижды докладывал о ситуации на фронте в течение сегодняшнего дня.﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, все доклады Сырского являются результативными и именно такими, которые нужны нашему государству сейчас.

"Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны" , - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы умеют добиваться своих целей, особенно что касается войны.

"Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время – в условиях справедливого мира. И это будет" , - подчеркнул президент.

Кроме Сырского, сегодня Зеленскому докладывали министр обороны Рустем Умеров и глава СБУ Василий Малюк.

В начале августа главком Сырский заявлял, что оккупанты ценой больших потерь имеют незначительный успех на отдельных направлениях восточного фронта. В частности, по данным ISW, россияне продвинулись на Торецком направлении и давят ВСУ возле Покровска.

По состоянию на утро 8 августа за последние сутки потери врага составили 1140 единиц в живой силе. С начала полномасштабной войны Россия в целом потеряла более 587 тысяч солдат.