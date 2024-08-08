Минобороны Франции прокомментировало операцию в Курской области

В Министерстве обороны Франции прокомментировали события в Курской области РФ, рассказывая о них как операции Украины, которая имеет "определенный начальный успех".﻿ Короткую сводку на эту тему опубликовали вечером 8 августа, сообщает Европейская правда.

Минобороны Франции утверждает, что операцию проводят Вооруженные силы Украины, хотя украинское военное командование и официальный Киев не делали прямых заявлений по этому поводу.

"Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области, благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы с других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности" , – отметили в обзоре.

Минобороны Франции отмечает, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре РФ.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала. Однако главнокомандующий Александр Сырский опубликовал фото "в выходном районе", а президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что получил от него три "результативных" доклада и они "именно такие, которые нужны нашему государству сейчас".

Он также сказал, что Украина "не выбирала достигать целей в войне", но Россия пришла с войной и "должна чувствовать, что ею сделано".

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.