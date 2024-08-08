Боррель обвинил режим Лукашенко в причастности к депортации украинских детей

Белорусский режим является соучастником незаконной агрессивной войны России против Украины, а также помогает РФ похищать украинских детей. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое распространила Европейская служба внешних связей, сообщает Укринформ.

Заявление было распространено накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Как отмечается, кроме политической, военной и материально-технической поддержки России режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины».

В докладе также упомянули, что белорусские власти продолжают «масштабную кампанию насилия и запугивания собственного народа». В тюрьмах Беларуси находятся примерно 1400 политзаключенных, и это лишь малая часть тех, кто с 2020 года прошел через пенитенциарную систему по политически мотивированным делам. Лукашенко проводит тотальные репрессии против "белорусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппозиционеров".

За все это ЕС ввел несколько раундов санкций против режима и его сторонников.

Как сообщалось, по данным Йельского университета, более 2400 украинских детей от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина заявляет, что более 19 тысяч украинских детей были депортированы и/или принудительно перемещены.

Европейский Союз призвал власти России и Беларуси немедленно вернуть в Украину детей, похищенных с временно оккупированных территорий, и напомнил тоталитарным режимам в обеих странах о международной ответственности за совершенные преступления.