Насибов взял серебро Олимпиады в греко-римской борьбе
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов проиграл иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси решающую стычку олимпийского турнира. Со ссылкой на исход поединка, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, финал
Эсмаили Лейвеси – Насибов – 6:5
В первом периоде украинец выполнил два выпада и ушел в отрыв (3:0). Иранский борец сумел перехватить инициативу на старте второй трехминутки. Благодаря качественному переводу Эсмаили Лейвеси сравнял счет.
Насибов начал рисковать и провел перевод, однако оппонент контратаковал, так что оба заработали по 2 пункта. После просмотра от повтора судьи отдали еще 1 балл Эсмаили Лейвеси. Насибов последние секунды провел активно, но отыграться не смог.
Итак, украинский борец во второй раз в карьере завоевал "серебро" Олимпиады. Парижские Игры стали вторыми в спортивной биографии украинца.