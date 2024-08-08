Насибов взял серебро Олимпиады в греко-римской борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов проиграл иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси решающую стычку олимпийского турнира.﻿ Со ссылкой на исход поединка, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, финал

Эсмаили Лейвеси – Насибов – 6:5

В первом периоде украинец выполнил два выпада и ушел в отрыв (3:0). Иранский борец сумел перехватить инициативу на старте второй трехминутки. Благодаря качественному переводу Эсмаили Лейвеси сравнял счет.

Насибов начал рисковать и провел перевод, однако оппонент контратаковал, так что оба заработали по 2 пункта. После просмотра от повтора судьи отдали еще 1 балл Эсмаили Лейвеси. Насибов последние секунды провел активно, но отыграться не смог.

Итак, украинский борец во второй раз в карьере завоевал "серебро" Олимпиады. Парижские Игры стали вторыми в спортивной биографии украинца.