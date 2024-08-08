Насібов взяв срібло Олімпіади у греко-римській боротьбі

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов програв іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі вирішальну сутичку олімпійського турніру.﻿ З посиланням на результат поєдинку, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, фінал

Есмаїлі Лейвесі – Насібов – 6:5

У першому періоді українець виконав два випади та пішов у відрив (3:0). Іранський борець зумів перехопити ініціативу на старті другої трихвилинки. Завдяки якісному переведенню Есмаїлі Лейвесі зрівняв рахунок.

Насібов почав ризикувати та провів переведення, однак опонент контратакував, тож обидва заробили по 2 пункти. Після ж перегляду відеповтору судді віддали ще 1 бал Есмаїлі Лейвесі. Насібов останні секунди провів активно, але відігратися не зумів.

Отже, український борець вдруге в кар'єрі завоював "срібло" Олімпіади. Паризькі Ігри стали другими в спортивній біографії українця.