Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады
Украинец Жан Беленюк победил польского борца Аркадиуша Марцина Кулыныча в схватке за третье место на Олимпиаде 2024 года. Со ссылкой на результат поединка, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, финал
Кулыныч – Беленюк – 1:3
В первом периоде поляк успешно оборонялся и сумел заработать одно очко. В свою очередь опытный украинский борец, несмотря на большую активность, размочить счет не сумел.
Зато Беленюк результативно начал вторую трехминутку. Он сначала набрал балл, а затем удачным приемом контратаковал Кулыныча и добавил еще два пункта сверху. Польский борец бросился отыгрываться, но украинец не допустил ошибок.
Для Беленюка "бронза" Парижа стала третьей наградой на Олимпийских играх. Ранее он завершал соревнования со серебряной и золотой медалями.