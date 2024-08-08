Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Украинец Жан Беленюк победил польского борца Аркадиуша Марцина Кулыныча в схватке за третье место на Олимпиаде 2024 года.﻿ Со ссылкой на результат поединка, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, финал

Кулыныч – Беленюк – 1:3

В первом периоде поляк успешно оборонялся и сумел заработать одно очко. В свою очередь опытный украинский борец, несмотря на большую активность, размочить счет не сумел.

Зато Беленюк результативно начал вторую трехминутку. Он сначала набрал балл, а затем удачным приемом контратаковал Кулыныча и добавил еще два пункта сверху. Польский борец бросился отыгрываться, но украинец не допустил ошибок.

Для Беленюка "бронза" Парижа стала третьей наградой на Олимпийских играх. Ранее он завершал соревнования со серебряной и золотой медалями.