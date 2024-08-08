Беленюк завоював бронзову медаль Олімпіади

Українець Жан Беленюк переміг польського борця Аркадіуша Марціна Кулинича в сутичці за третє місце на Олімпіаді 2024 року.﻿ З посиланням на результат поєдинку, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, фінал

Кулинич – Беленюк – 1:3

У першому періоді поляк вдало оборонявся та зумів заробити одне очко. Натомість досвідчений український борець, попри велику активність, розмочити рахунок не зумів.

Зате Беленюк результативно розпочав другу трихвилинку. Він спершу набрав бал, а потім вдалим прийомом контратакував Кулинича та додав ще два пункти згори. Польський борець кинувся відіграватися, але українець не припустився помилок.

Для Беленюка "бронза" Парижа стала третьою нагородою на Олімпійських іграх. Раніше він завершував змагання зі срібною та золотою медалями.