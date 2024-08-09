В Черном море фиксируют российские носители "Калибров": какой возможен залп

В акватории Черного моря в пятницу утром, 9 августа, были замечены два российских ракетоносителя, которые страны-агрессор вывела на боевое дежурство. На бортах судов есть крылатые ракеты типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Как уточнили военные, речь идет об общем залпе до 8 ракет.

Между тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор отсутствуют.

Кроме того, сообщили в украинских ВМС, в Средиземном море сегодня тоже не наблюдаются корабли РФ. Как рассказали военные, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ сообщили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Ранее сообщалось, что представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук еще 24 июля заявил, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей, потому что враг, возможно, начал "что-то подозревать".

Также недавно стало известно, что российские оккупанты сконцентрировались на подводных лодках вместо надводных судов.