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В Черном море фиксируют российские носители "Калибров": какой возможен залп

В Черном море фиксируют российские носители "Калибров": какой возможен залп
Фото: wikipedia.org

В акватории Черного моря в пятницу утром, 9 августа, были замечены два российских ракетоносителя, которые страны-агрессор вывела на боевое дежурство. На бортах судов есть крылатые ракеты типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Как уточнили военные, речь идет об общем залпе до 8 ракет.

Между тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор отсутствуют.

Кроме того, сообщили в украинских ВМС, в Средиземном море сегодня тоже не наблюдаются корабли РФ. Как рассказали военные, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ сообщили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

В Черном море фиксируют российские носители ракет &quot;Калибр&quot;: какой возможен залп

Ранее сообщалось, что представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук еще 24 июля заявил, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей, потому что враг, возможно, начал "что-то подозревать".

Также недавно стало известно, что российские оккупанты сконцентрировались на подводных лодках вместо надводных судов.

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