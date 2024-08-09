В Липецкой области РФ горел военный аэродром из-за атаки беспилотников

В Липецкой области России результате дроновой атаки горел военный аэродром, губернатор заявил о "детонация взрывоопасных объектов", повреждении энергообъекта и 6 пострадавших, сообщает Украинская правда.

"Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", – сообщили в МЧС по Липецкой области.

Сообщается, что аэродром находится вблизи населенных пунктов, в которых ранее была объявлена эвакуация.

"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы" , – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Также, по его словам, а результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры и есть нарушения электроснабжения.

Артамонов добавил, что пострадали 6 человек, они госпитализированы.

Ранее российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Липецк. Впоследствии в Липецком округе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию.

Губернатор Белгородской области РФ заявил, что регион якобы подвергся массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников, в результате чего горел ангар промпредприятия и пострадали два дома.