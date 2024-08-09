У Липецькій області РФ горів військовий аеродром через атаку безпілотників
У Липецькій області Росії внаслідок дронової атаки горів військовий аеродром, губернатор заявив про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів", пошкодження енергооб'єкта і 6 постраждалих, повідомляє Українська правда.
"Загоряння на військовому аеродромі за третім номером", – повідомили в МНС у Липецькій області.
Повідомляється, що аеродром розташований поблизу населених пунктів, у яких раніше було оголошено евакуацію.
"Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби", – повідомив губернатор регіону Ігор Артамонов.
Також, за його словами, внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та є порушення електропостачання.
Артамонов додав, що постраждали 6 осіб, їх госпіталізували.
Раніше російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк. Згодом у Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та оголосили евакуацію.
Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що регіон нібито зазнав масованої атаки ЗСУ за допомогою дронів, унаслідок чого горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.