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У Липецькій області РФ горів військовий аеродром через атаку безпілотників

У Липецькій області РФ горів військовий аеродром через атаку безпілотників
Фото: t.me/astrapress

У Липецькій області Росії внаслідок дронової атаки горів військовий аеродром, губернатор заявив про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів", пошкодження енергооб'єкта і 6 постраждалих, повідомляє Українська правда.

"Загоряння на військовому аеродромі за третім номером", – повідомили в МНС у Липецькій області.

Повідомляється, що аеродром розташований поблизу населених пунктів, у яких раніше було оголошено евакуацію.

"Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби", – повідомив губернатор регіону Ігор Артамонов.

Також, за його словами, внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та є порушення електропостачання.

Артамонов додав, що постраждали 6 осіб, їх госпіталізували.

Раніше російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк. Згодом у Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та оголосили евакуацію. 

Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що регіон нібито зазнав масованої атаки ЗСУ за допомогою дронів, унаслідок чого горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.

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