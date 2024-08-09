В Швеции впервые за 50 лет отрицательный баланс миграции

Пока Европа страдает миграционным кризисом, противоположная ситуация наблюдается в Швеции: страна в этом году примет наименьшее количество искателей убежища с 1997 года, сообщает Левый берег.

Об уменьшении потока мигрантов сообщило шведское правительство. По подсчетам чиновников, впервые за последние полвека в Швеции будет отрицательный баланс миграции: больше людей покинут страну по итогам 2024-го, чем в нее прибудут.

Министр по вопросам миграции Мария Стэнергор рассказала журналистам, что разница уже составила по меньшей мере 5700 человек. По ее словам, тренд к снижению количества искателей убежища способствует единству в обществе и служит предохранителем от дискриминации.