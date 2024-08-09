В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Липецк": Поразили склады с авиабомбами

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары Украины по военному аэродрому "Липецк" и поражение состава с авиабомбами и других объектов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"Силы обороны Украины успешно поразили военный аэродром и средства ПВО российских оккупантов. Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк" (Липецкая область, РФ). В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Результаты атаки уточняются.

Кроме этого, подразделения ВСУ нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной части Донецкой области. В частности, по трем радарам: два – от комплексов С-350 и одному С-300.

"Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. По другим двум целям информация сейчас ﻿﻿ уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов" , - сообщили в Генштабе.

К боевой работе были привлечены подразделения ракетных войск, сил специальных операций, силы и средства Службы безопасности Украины и сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.