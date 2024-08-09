У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Липецьк": Уразили склади з авіабомбами

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари України по військовому аеродрому "Липецьк" та ураження складу з авіабомбами та інших об'єктів.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу у Facebook.

"Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром та засоби ППО російських окупантів.Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк" (Липецька область, РФ). В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Результати атаки уточнюються.

Окрім цього, підрозділи ЗСУ завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема, по трьох радарах: двох – від комплексів С-350 та одному С-300.

"Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", – повідомили в Генштабі.

До бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.