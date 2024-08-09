Bloomberg: Военная экономика РФ перегрелась и может истощиться

Рост ограничений в ключевых секторах экономики РФ может привести к стремительному ее охлаждению.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минэкономики России, ЦБ, Федеральной службы статистики, сообщает Экономическая правда.

Перегретая экономика России приближается к охлаждению. Трудовые ресурсы и производственные мощности практически исчерпаны, а строительный и банковский секторы после отмены льготной ипотеки больше не защищены от влияния сверхвысоких процентных ставок.

Экономическая активность в июне продемонстрировала признаки охлаждения в большинстве секторов, а темпы роста строительства за этот период были самыми низкими с 2020 года.

Ожидается, что хотя ВВП России подскочил более чем на 4% в годовом измерении во втором квартале 2024 года, рост замедлится до половины этого уровня в течение оставшейся части года и упадет до 0,5%-1,5% в следующем году.

После начала большой войны правительство России массово увеличило расходы на военную и оборонную промышленность и, пытаясь смягчить влияние санкций, на бизнес. Это привело к перегреву экономики до уровня, невиданного со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

"Резервы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпаны" , - признала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Сообщается, что предприятиям в России сейчас не хватает более двух миллионов работников. Уровень безработицы, ключевого признака перегрева экономики, снизился до исторического минимума в России - 2,4%, что меньше, чем в любой из стран Большой семерки.

Российская военная промышленность, похоже, уперлась в потолок роста из-за жестокой конкуренции за рабочую силу, ограничения на использование оборудования и все более узкий доступ к импортным компонентам.

"Гражданские" отрасли вряд ли смогут компенсировать военный сектор, потому что все больше потребителей сталкиваются с реальностью заимствований по ставкам 20% и выше.

Рост перерабатывающей промышленности, обусловленный военными заказами, был вдвое меньше в июне против мая. Оптовая торговля, включая продажу энергоносителей, замедлилась до менее чем 2% после двузначных показателей в предыдущие месяцы.

В июле Центробанк повысил ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов до 18%, что является самым высоким показателем с первых недель войны, чтобы противостоять рискам стагфляции, поскольку рост цен продолжает ускоряться.

В то же время капитальные инвестиции в России остаются высокими, что в долгосрочной перспективе может повлиять на границы экономического роста.

Напомним, министры финансов восьми стран Евросоюза заявили, что Кремль распространяет ложную информацию о том, что российская экономика не пострадала от западных санкций.

Падение обменного курса российского рубля привело к тому, что Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте.