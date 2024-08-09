"Сливы" в НАБУ: служебное расследование в отношении Углавы завершили

В НАБУ завершили служебное расследование возможного давления на обличителей. В ходе него выявлены факты нарушения кодекса этики работников НАБУ и закона о госслужбе.﻿ Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

"Ошибки были в начале этого расследования допущены, я как директор их признаю, работаю над усовершенствованием определенных процессов" , - заявил Кривонос.

Он также сообщил, что вчера утвердил заключение служебного расследования, которое касалось событий после начала досудебного расследования. В частности, относительно возможного противоправного давления на обличителей и других вопросов.

"В данном служебном расследовании управлением внутреннего контроля были зафиксированы определенные нарушения как кодекса этики работников НАБУ, так и закона о госслужбе" , - отметил директор НАБУ.

Кривонос добавил, что лицо, в отношении которого осуществлялось служебное расследование, предоставило свои возражения, которые были вовлечены в материалы.

Утвержденное заключение

"Вывод мною утвержден и далее он идет на рассмотрение дисциплинарной комиссии, которая состоит из трех работников НАБУ и двух представителей совета общественного контроля при НАБУ. Они должны исследовать и установить, произошло ли нарушение" , - пояснил он.

По словам Кривоноса, служебное расследование о возможном давлении на обличителей завершилось две недели назад, и после ознакомления с материалами первый заместитель председателя НАБУ подал свои возражения, которые были добавлены и утверждены в материалах служебного расследования.

"Установлено нарушение закона о госслужбе, кодексе этики и внутренних документов НАБУ. Это касается факта давления или иного факта, я не могу сказать, но, я думаю, что в ближайшее время это будет понятно" , - добавил директор ведомства.

"Сливы" из НАБУ

Напомним, в июне, после скандалов со "сливами", в НАБУ начали несколько служебных расследований по статьям о злоупотреблении служебным положением и возможном давлении на обличителей.

Речь шла о сотрудниках, якобы сообщивших о "сливах" из Бюро. В давлении на обличителей подозревают первого заместителя председателя НАБУ Гизо Углаву.

При этом в НАБУ отказались проводить служебное расследование по факту самих "сливов".

Стоит отметить, что Углава инициировал свое прохождение на полиграфе по поводу "сливов". Согласно выводам, он к ним не причастен.