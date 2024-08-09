Финляндия не намерена принимать у себя новую встречу лидера РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, который снова баллотируется в президенты США. Об этом пишет британская газета Times, сообщает Европейская правда.

Трамп остается убежденным в преимуществах переговоров с глазу на глаз и пообещал восстановить отношения с Путиным, если его переизберут в ноябре, заявив сторонникам, что в течение одного дня после входа в Белый дом он заключит соглашение о прекращении войны в Украине.

Однако, похоже, Трампу придется найти альтернативное место для дискуссий. Хельсинки, которое было излюбленным городом для встреч на высшем уровне между президентами США и их советскими коллегами во время холодной войны, исключило возможность проведения мирных переговоров, которые могли бы привести к потенциальному разделу Украины.

"Я бы полностью исключила проведение таких дискуссий в Хельсинки, если со стороны России не будет значительных шагов, которые бы свидетельствовали о том, что она хочет вернуться к уважению к международному праву" , – заявила Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии.

"Сейчас мы не ведем никакого политического диалога с Россией, и мы не планируем начинать его до тех пор, пока Россия будет продолжать вторжение в суверенное государство по соседству" , – добавила она.

Отказ Хельсинки принимать переговоры между США и Россией свидетельствует об изменениях в финской политике после вторжения в Украину, когда страна отказалась от своего послевоенного нейтралитета и присоединилась к НАТО.

Джеральд Форд и Леонид Брежнев подписали там Хельсинкские соглашения в 1975 году; Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший вернулись в Хельсинки через 15 лет; Билл Клинтон и Борис Ельцин выбрали финскую столицу для саммита в 1997 году.

В 2021 году Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена.

Но встреча Трампа с Путиным в 2018 году, похоже, будет последним разом, когда Финляндия выступила посредником между ядерными сверхдержавами мира.