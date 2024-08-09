Мэр Курчатова, где находится Курская АЭС,: бои идут уже за несколько десятков километров
Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать, сообщает Украинская правда.
"В нескольких десятках километров от границ нашего города продолжаются боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации".
По его словам, однако все службы, предприятия, в частности администрация города, работают в штатном режиме. Он призвал жителей города не паниковать.
"Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле", - заверил мэр Курчатова.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
- Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России. Он добавил, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного" и что украинцы "нашу политику не нарушают".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.