Мэр Курчатова, где находится Курская АЭС,: бои идут уже за несколько десятков километров

Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать, сообщает Украинская правда.

"В нескольких десятках километров от границ нашего города продолжаются боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации".

По его словам, однако все службы, предприятия, в частности администрация города, работают в штатном режиме. Он призвал жителей города не паниковать.

"Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле" , - заверил мэр Курчатова.

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