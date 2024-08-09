Мер Курчатова, де знаходиться Курська АЕС: бої йдуть вже за кілька десятків кілометрів
Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати, повідомляє Українська правда.
"За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації".
За його словами, проте всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.
"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі", - запевнив мер Курчатова.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії. Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного" і що українці "нашу політику не порушують".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.