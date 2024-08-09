Мер Курчатова, де знаходиться Курська АЕС: бої йдуть вже за кілька десятків кілометрів

Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати, повідомляє Українська правда.

"За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації".

За його словами, проте всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.

"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі" , - запевнив мер Курчатова.

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