ВСУ сожгли колонну техники россиян в районе Рыльска Курской области

Колонна российской военной техники попала под обстрел у села Октябрьское Рыльского района Курской области РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают российские провоенные Telegram-каналы.

"Военный осведомитель" уточняет, что украинские военные использовали для атаки установку HIMARS.

"Только что посмотрел утреннее видео с места событий. 14 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела дотла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина. Это один из самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну" , - пишет военный аналитик Ян Матвеев.

Место удара находится в 30 км от границы и в 20 км до ближайшей точки, где согласно сообщениям российских военных блогов идут бои, –поселка городского типа Коренево, пишет издание "Агентство", которое с помощью панорам Google Maps подтвердило место съемки.

The Insider уточняет, что провоенные блогеры на фоне сообщений о расстреле колонны начали активно критиковать российское военное руководство.

"Колонны! За колонны сегодня нужны расстрелы! Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и, соответственно, поражения "Химарсом", тот не просто мудак, но и должен быть приговорен по законам военного времени, сегодня — это штурмовой отряд. И плевать, какое звание, — рядовой и штурмовой отряд! Те, кто сам командует передвижением в колонне, находясь в самой колонне, — мудак не меньший! Но часто его уже не отправишь в "Шторм", потому что некого отправлять. Хотя мудаки часто и выживают! А потом еще и должности получают с медалями за то, что выжил" , — написал советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин.

Также стало известно о задержании спецслужбами жителя Курской области, который снял видео с российской горящей военной колонной. Как утверждает Mash, это 48-летний житель села Октябрьское. По данным канала, он снял последствия атаки ВСУ и передал это видео представителю украинского Telegram-канала, какого именно, не уточняется. Ранее видео распространили также и российские каналы.

На допросе мужчина рассказал, что снимал и отправлял украинцам кадры "по заданию", утверждает Mash. Взамен ему якобы "обещали деньги и гражданство одной из стран НАТО в перспективе", если он будет готов выполнять все приказы. По информации Mash, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о "шпионаже".