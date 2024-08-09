ЗСУ спалили колону техніки росіян у районі Рильська Курської області

Колона російської військової техніки потрапила під обстріл біля села Октябрьске Рильського району Курської області РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють російські провоєнні Telegram-канали.

"Воєнний інформатор" уточнює, що українські військові використовували для атаки установку HIMARS..

"Щойно подивився ранкове відео з місця подій. 14 тентованих військових "Уралів" та "КАМАЗів" із піхотою. Багато загиблих, частина машин згоріла вщент. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину, швидше за все. 3-4 роти — цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинуло приблизно половина. Це один з найкривавіших і наймасовіших ударів (швидше за все, HIMARS) за всю війну" , — пише воєнний аналітик Ян Матвєєв.

Місце удару знаходиться в 30 км від кордону і в 20 км до найближчої точки, де згідно з повідомленнями російських воєнних блогів йдуть бої, — селища міського типу Коренево, пише видання "Агентство", яке за допомогою панорів Google Maps підтвердило місце зйомки.

The Insider уточнює, що провоєнні блогери на тлі повідомлень про розстріл колони почали активно критикувати російське військове керівництво.

"Колони! За колони сьогодні потрібні розстріли! Хто дав наказ пересуватися в колонах у зоні спостереження коптера і, відповідно, ураження "Хімарсом", той не просто мудак, а й має бути засуджений за законами воєнного часу, сьогодні — це штурмовий загін. І начхати, яке звання, — рядовий і штурмовий загін! виживають! А потім ще й посади отримують з медалями за те, що вижив" , — написав радник у тво губернатора Курської області Роман Альохін.

Також стало відомо про затримання спецслужбами жителя Курської області, який зняв відео з російською військовою колоною, що горить. Як стверджує Mash, це 48-річний мешканець села Жовтневе. За даними каналу, він зняв наслідки атаки ЗСУ і передав це відео представнику українського Telegram-каналу, якого саме не уточнюється. Раніше відео поширили також російські канали.

На допиті чоловік розповів, що знімав та відправляв українцям кадри "за завданням", стверджує Mash. Натомість йому нібито "обіцяли гроші та громадянство однієї з країн НАТО у перспективі", якщо він буде готовий виконувати всі накази. За інформацією Mash, зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи про "шпигунство".