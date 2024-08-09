Украинки завоевали серебряную медаль в гребле на Олимпийских играх-2024

Гребчицы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряную медаль в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров на Играх в Париже, сообщает Деловая столица.

В финале спортсменки стали вторыми опередив на последних метрах дистанции команду Канады.

В своем полуфинальном заезде украинки финишировали третьими с результатом 1:55.62 минуты, благодаря чему пробились в финал.

Медаль Лузан и Рыбачок стала одиннадцатой для Украины на нынешней Олимпиаде. По состоянию на сейчас в копилке украинских спортсменов три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.

Отметим, что Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, выступающих в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Как сообщалось, в финальной схватке за золотую медаль летней Олимпиады в греко-римской борьбе (категория до 67 кг) украинец Парвиз Насибов проиграл иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси 5:6. Другой украинец – Жан Беленюк – выиграл схватку за "бронзу" (категория до 87 кг).