Українки здобули срібну медаль у веслуванні на Олімпійських іграх-2024

Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у веслування на каное-двійці на дистанції 500 метрів на Іграх у Парижі, повідомляє Ділова столиця.

У фіналі спортсменки стали другими випередивши на останніх метрах дистанції команду Канади​​.

У своєму півфінальному заїзді українки фінішували третіми з результатом 1:55.62 хвилини, завдяки чому пробилися до фіналу.

Медаль Лузан та Рибачок​​​ стала одинадцятою для України на нинішній Олімпіаді. Станом на зараз у скарбничці українських спортсменів три золоті, чотири срібні та чотири бронзові нагороди.

Зазначимо, що Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Як повiдомлялось, у фінальній сутичці за золоту медаль літньої Олімпіади у в греко-римській боротьбі (категорія до 67 кг) українець Парвіз Насібов програв іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі 5:6. Інший українець – Жан Беленюк – виграв сутичку за "бронзу" (категорія до 87 кг).