Еще из трех населенных пунктов Донетчины принудительно эвакуируют детей

Из-за ситуации в безопасности принято решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донбасса. Об этом заявили в Минреинтеграции, сообщает Левый берег.

Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Участники штаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района Донецкой области.

Эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 суток. Для ее осуществления будет развернут 1 приемный пункт.

Эвакуация производится бесплатно. Чтобы получить консультацию по возможности выехать в безопасные регионы, можно позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.