Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область

Министерство обороны РФ заявило, что направило в Курскую область резервы. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ" , - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа Министерство обороны РФ признало, что бои в Курской области РФ дошли до города Суджа.

А издание The Economist утверждает, что РФ потеряла полный контроль над по меньшей мере 350 кв. км своей территории в Курской области.