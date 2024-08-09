Минобороны РФ сообщило о переброске резервов в Курскую область
Министерство обороны РФ заявило, что направило в Курскую область резервы. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа Министерство обороны РФ признало, что бои в Курской области РФ дошли до города Суджа.
А издание The Economist утверждает, что РФ потеряла полный контроль над по меньшей мере 350 кв. км своей территории в Курской области.