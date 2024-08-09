Міноборони РФ повідомило про перекидання резервів у Курську область

Міністерство оборони РФ заявило, що направило до Курської області резерви. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на Міноборони РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У складі колон, що здійснюють марші в райони виконання завдань: реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерійські знаряддя, що буксируються, танки, що перевозяться на тралах, важка гусенична техніка, автомобілі "Урал" і "КамАЗ" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.



