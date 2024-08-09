В Украине фиксируют уменьшение ломбардов и увеличение коллекторских фирм
В июле 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 963 (с 990 в июне). Со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины, сообщает Экономическая правда.
Количество банков осталось неизменным - 62.
По состоянию на 31 июля на небанковском рынке работали:
- 537 финансовых компаний (было 548);
- 69 страховщиков non-life (было 78), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
- 114 ломбардов (было 116);
- 114 кредитных союзов (было 120);
- 1 лизингодатель (без изменений);
- 40 страховых брокеров (без изменений);
- 75 коллекторских компаний (было 74).
По информации НБУ, количество банковских и небанковских финансовых групп не изменилось. Их на рынке признано 18 и 30 соответственно.
Кроме того, на платежном рынке действует 17 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 18), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).