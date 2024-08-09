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Неадекват разгромил в Виницкой области более 70 могил гражданских и военных

Неадекват разгромил в Виницкой области более 70 могил гражданских и военных
Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой области неадекватный мужчина на одном из кладбищ повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных. Со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в полиции, утром пятницы, 9 августа, к ним обратились посетители одного из кладбищ и заявили о повреждении памятников и захоронений.

Было установлено, что злоумышленник повредил более 70 мест захоронений как гражданских, так и военных. Он ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото погребенных, срывал флаги и флагштоки.

Сотрудники полиции установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 37-летний мужчина, задержанный в местном парке в течение часа. Объяснить мотивы поступка мужчина не смог, он утверждает, что не помнит, что произошло, поскольку был в состоянии опьянения.

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