Украина начала процесс реструктуризации долга

Процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям официально стартовал. Министерство финансов объявило об условиях обмена старых бондов на бумаги нового выпуска.Об этом говорится в заявлении Минфина, учтенном на Лондонской бирже, сообщает Экономическая правда.

Владельцы суверенных государственных облигаций Украины получили право на участие в обмене с целью получения новых ценных бумаг.

Украина приглашает держателей каждой серии суверенных облигаций и существующих гарантированных Укравтодором облигаций обменять свои существующие облигации на новые ценные бумаги.

Отмечается, что реструктуризация должна закончиться до 27 августа. Тем кредиторам, которые согласятся на условия до 23 августа Украина выплатит дополнительные средства.

Завтра, 10 августа, истекает грейс-период по одному из выпусков еврооблигаций правительства, а затем, отсутствие платежа по ним означало бы наступление дефолта