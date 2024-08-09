Во всех регионах, кроме Киева, снизились доходы местных бюджетов

За 7 месяцев этого года доходы общего фонда местных бюджетов составили 247,3 млрд. грн., что на 4,4% (-11,4 млрд. грн.) меньше аналогичного периода прошлого года. ﻿Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Министерства финансов, сообщает Экономическая правда.

Он уточнил, что доходы сократились во всех регионах кроме г. Киева (+24,8% или на 10 млрд. грн.) и Киевской области (+0,8%).

В то же время, в сопоставимых показателях (если не учитывать военный НДФЛ прошлого года) доходы местных бюджетов выросли на 24% (+47,8 млрд. грн.).

Из государственного бюджета в местные перечислено межбюджетных трансфертов на сумму 113,2 млрд. грн. Это на 5,5% больше (+6,1 млрд. грн.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 7 месяцев 2024 года годовой план доходов общего фонда выполнен на 62,8% (при норме - 58,3%).

Наибольшее перевыполнение плана зафиксировано по налогу на прибыль частных предприятий, единому налогу, налогу на недвижимое имущество.

На 1 июля остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили 165,1 млрд. грн. (+3,4 млрд. грн. за июль).