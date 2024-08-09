В сети появилось видеообращение бойцов ВСУ о захвате Суджи
В сети публикуют видео на котором украинские военные сообщают о взятии под контроль российского города Суджа в Курской области. Видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram, сообщает Новое время.
«Новости такие. Город контролируется ВСУ. В городе спокойствие, все дома целы», — говорит военный на видео.
Он также сообщает, что «стратегический объект Газпрома в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной механизированной степной бригады».