В сети появилось видеообращение бойцов ВСУ о захвате Суджи

В сети публикуют видео на котором украинские военные сообщают о взятии под контроль российского города Суджа в Курской области. Видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram, сообщает Новое время.

«Новости такие. Город контролируется ВСУ. В городе спокойствие, все дома целы» , — говорит военный на видео.

Он также сообщает, что «стратегический объект Газпрома в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной механизированной степной бригады».