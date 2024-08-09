У мережі з'явилося відеозвернення бійців ВСУ про захоплення Суджі

У мережі публікують відео, на якому українські військові повідомляють про взяття під контроль російського міста Суджа в Курській області.﻿ Відео опубліковував блогер та волонтер Сергій Стерненко в Telegram, повідомляє Новое время.

«Новини такі. Місто контролюється ЗСУ. В місті спокій, всі будинки цілі» , — говорить військовий на відео.

Він також повідомляє, що «стратегічний об'єкт Газпрому в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої механізованої степової бригади».