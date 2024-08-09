Курская АЭС: атака дрона оставила район без электричества, Курск парализован - росСМИ

В подстанцию вблизи Курской АЭС попал беспилотник, что повлекло пожар и обесточивание в районе. В самом Курске остановился общественный транспорт. Со ссылкой на российское медиа "Важные истории".

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утверждает, что в одном из районов начался пожар из-за «падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию».

Без электроснабжения остались город Курчатов, где расположена Курская АЭС, а также населенные пункты Волокно, Ворошнево и Прямицино. Местные жители в соцсетях жалуются на перебои с водоснабжением.

Как сообщает российское СМИ Пепел. Курск, горит подстанция Южная.

Кроме того, добавили Важные истории, более четырех часов в Курске не работает общественный транспорт, город парализован.

Местные также сообщают о проблемах с вызовом такси.