Курська АЕС: атака дрона залишила район без електрики, Курськ паралізований - росЗМІ
У підстанцію поблизу Курської АЕС влучив безпілотник, що спричинило пожежу і знеструмлення в районі. У самому Курську зупинився громадський транспорт. З посиланням на російське медіа "Важные истории".
Губернатор Курської області Олексій Смірнов стверджує, що в одному з районів почалась пожежа через «падіння уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію».
Без електропостачання залишилися місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, а також населені пункти Волокно, Ворошнево та Прямицино. Місцеві жителі у соцмережах скаржаться на перебої з водопостачанням.
Як повідомляє російське ЗМІ "Пепел. Курск", горить підстанція Южная.
Окрім того, додали "Важные истории", понад чотири години у Курську не працює громадський транспорт, місто паралізоване.
Місцеві також повідомляють про проблеми з викликом таксі.