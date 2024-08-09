Курська АЕС: атака дрона залишила район без електрики, Курськ паралізований - росЗМІ

У підстанцію поблизу Курської АЕС влучив безпілотник, що спричинило пожежу і знеструмлення в районі. У самому Курську зупинився громадський транспорт. З посиланням на російське медіа "Важные истории".

Губернатор Курської області Олексій Смірнов стверджує, що в одному з районів почалась пожежа через «падіння уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію».

Без електропостачання залишилися місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, а також населені пункти Волокно, Ворошнево та Прямицино. Місцеві жителі у соцмережах скаржаться на перебої з водопостачанням.

Як повідомляє російське ЗМІ "Пепел. Курск", горить підстанція Южная.

Окрім того, додали "Важные истории", понад чотири години у Курську не працює громадський транспорт, місто паралізоване.

Місцеві також повідомляють про проблеми з викликом таксі.