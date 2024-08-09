Трамп заявил, что закончит войну в Украине еще до своей возможной инаугурации

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп заявил, что намерен вести переговоры о мире между Россией и Украиной еще до своей присяги на пост президента, если выиграет выборы. Об этом он заявил в интервью Breitbart, сообщает Укринформ.

По словам Трампа, он хочет видеть войну между Россией и Украиной "урегулированной" и добавил, что знает Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, и верит, что сможет договориться о мире, чтобы покончить со "смертью и разрушением", если его снова выберут.

"Я знаю обеих глав стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть, и есть разрушения. Они разрушают всю структуру определенной части мира. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров, и чтобы это было сделано" , – отметил Трамп.

Трамп раскритиковал свою оппонентку от Демократической партии Камала Гаррис, заявив, что она будет вливать сотни миллиардов американских налогов в Украину, вместо того чтобы прекратить войну.

"Я не думаю, что она имеет какое-то представление. Она вообще не справится с этим. Я думаю, что это просто продолжится, и миллионы людей погибнут. Это может перерасти в мировую войну. Она не способна это сделать. Я хочу это сделать. У меня всегда были очень хорошие отношения с обоими мужчинами (президентами РФ и Украины – ред.), и я думаю, что нахожусь в очень хорошем положении" , - подчеркнул политик.

По словам Трампа, он надеется, что в случае победы ему удастся заключить мирное соглашение между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января 2025 года.