Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины снова уменьшились

Международные резервы Украины на 1 августа 2024 года по предварительным данным составили 37 231,9 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В июле резервы уменьшились на 662,3 млн долларов США или 1,75%.

Такая динамика изменения резервов, как утверждают в НБУ, обусловлена валютными интервенциями для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных ОВГЗ.

Международные резервы Украины снижаются четвертый месяц подряд.

2. Национальный банк запускает в оборот обновленные банкноты

Национальный банк к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!». Информация об этом размещена на официальном сайте﻿ НБУ.

Нацбанк в рамках планового выпуска будет постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:

- с 8 августа 2024 года - номиналами 500 и 1000 гривен;

- с 23 августа 2024 года - номиналом 50 гривен;

- в последующие годы - номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета. Гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Три банка снизили процентные ставки по депозитам, а два – наоборот, повысили.

Коминвестанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 15,75 до 15,15% годовых.

РВС Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 12 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 12,50 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 13,50 до 14,50% годовых.

Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 3 месяца – с 15,50 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 15,25 до 14,75% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15 до 14,50% годовых.

Поликомбанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 7,65 до 14,50% годовых.

Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 12,95 до 11,50% годовых;

на 9 месяцев – с 13,30 до 11,75% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам

Приватбанк с 1 августа 2024 года отменил комиссию 3% за платежи за счет кредитных средств на бюджетные организации (налоговая, таможня, образовательные заведения государственной формы собственности и другие счета в Госказначействе).

Теперь можно будет делать такие платежи с кредитной карты через Приват24, терминал или кассу банка.

Правэкс Банк с 1 сентября 2024 года увеличивает комиссию за перевод с карты Visa Platinum на карту другого банка до 0,8%+5 грн.

Индустриалбанк с 2 сентября 2024 года поднимает плату за SMS-информирование.

5. Приватбанк и Payoneer запустили новую программу кешбэков для украинцев

Для поддержки украинцев, которые пользуются сервисом Payoneer в Приват24 для получения заграничных платежей, с августа 2024 года Приватбанк запустил новую программу﻿ кешбэка.

Как действующие, так и новые пользователи аккаунтов Payoneer смогут получить кешбэки от 500 до 2000 грн, если переводят средства с Payoneer на карту физического лица или валютный счет ФЛП на сумму от от 500 долларов (в эквиваленте) через сервис Payoneer в Приват24.

Кроме того, три самых активных участника по итогам программы получат три главных кешбэка от 10 до 25 тысяч грн.