Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України знову зменшились

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2024 року за попередніми даними склали 37 231,9 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У липні резерви зменшилися на 662,3 млн. доларів США або 1,75%.

Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, обумовлена валютними інтервенціями для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та розміщення валютних ОВДП.

Міжнародні резерви України знижуються на четвертий місяць поспіль.

2. Національний банк запускає в обіг оновлені банкноти

Національний банк до 33-х роковин Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!». Інформація про це розміщена на офіційному сайті НБУ.

Нацбанк у рамках планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

- з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

- з 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

- у наступні роки – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Модифіковані банкноти як законний платіжний засіб будуть звертатися разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов'язкові до прийому за їхньою номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Три банки знизили відсоткові ставки за депозитами, а два – навпаки, підвищили.

Комінвестанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 15,75 до 15,15% річних.

РВС Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 12 до 14% річних;

на 6 місяців – з 12,50 до 14% річних;

на 12 місяців – із 13,50 до 14,50% річних.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 3 місяці – з 15,50 до 15% річних;

на 6 місяців – з 15,25% до 14,75% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15 до 14,50% річних.

Полікомбанк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 7,65 до 14,50% річних.

Індустріалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців:

на 6 місяців – з 12,95% до 11,50% річних;

на 9 місяців - з 13,30 до 11,75% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами

Приватбанк з 1 серпня 2024 року скасував комісію 3% за платежі за рахунок кредитних коштів на бюджетні організації (податкова, митниця, освітні заклади державної форми власності та інші рахунки у Держказначействі).

Тепер можна буде робити такі платежі з кредитної картки через Приват24, термінал чи касу банку.

Правекс Банк з 1 вересня 2024 року збільшує комісію за переказ із картки Visa Platinum на картку іншого банку до 0,8%+5 грн.

Індустріалбанк із 2 вересня 2024 року піднімає плату за SMS-інформування.

5. Приватбанк та Payoneer запустили нову програму кешбеків для українців

Для підтримки українців, які користуються сервісом Payoneer у Приват24 для отримання закордонних платежів, з серпня 2024 року Приватбанк запустив нову програму кешбеку.

Як чинні, так і нові користувачі облікових записів Payoneer зможуть отримати кешбеки від 500 до 2000 грн, якщо переказують кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 500 доларів (в еквіваленті) через сервіс Payoneer у Приват24.

Крім того, три найактивніші учасники за підсумками програми отримають три головні кешбеки від 10 до 25 тисяч грн.