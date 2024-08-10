ОВА: Под Херсоном произошел масштабный пожар из-за обстрела, весь город в дыму

Этой ночью из-за российского обстрела произошел масштабный пожар под Херсоном, огонь вспыхнул на открытой территории за пределами города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"Из-за сильного ветра дым быстро распространился, затянув почти весь Херсон.

Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание".

Власти отмечают, что ситуация осложняется высокой вероятностью того, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям рекомендуется закрыть окна дома и не выходить лишний раз на улицу.

Также просят людей пить много воды и пользоваться защитными масками.