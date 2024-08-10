ОВА: Під Херсоном сталася масштабна пожежа через обстріл, все місто в диму

Цієї ночі через російський обстріл сталася масштабна пожежа під Херсоном, вогонь спалахнув на відкритій території за межами міста, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА.

"Через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже весь Херсон.

Пожежники докладають усіх зусиль, щоб загасити займання".

Влада наголошує, що ситуація ускладнюється високою ймовірністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям рекомендовано закрити вікна вдома та не виходити зайвий раз на вулицю.

Також просять людей пити багато води та користуватися захисними масками.