МИД Украины призвал отменить выступление в Риме российской оперной певицы Нетребко
Министерство иностранных дел Украины призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко, сообщает Европейская правда.
МИД опубликовало сообщение на эту тему в официальном X (Twitter) вместе с видео, которое перед тем распространили на ресурсах United24.
В видео напоминают о том, почему Анна Нетребко не "вне политики", как пытается уверять.
В ролике приводят примеры, как артистка неоднократно демонстрировала поддержку российской власти и лично Путина, поддержала оккупацию Крыма, весной 2014 года передала средства для Донецкого оперного театра Олегу Цареву, который тогда называл себя "спикером парламента Новороссии", и в публичных комментариях фактически признала, что ее осуждение войны РФ против Украины было не совсем искренним и она пытается маневрировать так, как ей выгодно в текущих обстоятельствах.
"Многолетняя поддержка этой артисткой режима Путина не сдерживает мировые сцены от того, чтобы сотрудничать с ней. Но как можно наслаждаться выступлениями особы, которая является соучастницей преступлений России?", – отметили в МИД.
Ранее посол Украины в Италии призвал мэра Рима и руководителя Римского оперного театра отменить приглашение Нетребко в постановку "Тоска".
Напомним, после начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Ее также уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.